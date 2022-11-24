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وزير الخارجية يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان

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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نيابة عن الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة، بالرياض، النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان السيد عادلبيك قاسم علييف، رئيس الوفد القرغيزي المشارك في أعمال الدورة (الثالثة) للجنة المشتركة ـ القرغيزية التي عقدت خلال الفترة من 21 – 23 نوفمبر 2022م في مدينة الرياض.

تعزيز العلاقات

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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وفي ختام اللقاء، تَسلم سمو وزير الخارجية من معالي النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان خطاباً وهدية من الحكومة القرغيزية نيابةً عن سموه الكريم.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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