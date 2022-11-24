شكرا لقرائتكم لقطات لغرق بعض الأحياء في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة الإخبارية، لقطات مصورة، اليوم الخميس، توضح غرق بعض الأحياء في جدة جراء الحالة المطيرة التي شهدتها اليوم.

الحالة القصوى

وفي وقعت سابق، أعلنت أمانة جدة، الحالة القصوى لمواجهة الحالة المطيرة، كما سجلت الأرصاد أعلى كمية أمطار اليوم في جدة حيث تجاوزت 179 ملم، أي أعلى من سيول 2009.

وتهيب السلطات بالمواطنين بضرورة توخي الحذر، أثناء هطول الأمطار، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، حفاظًا على سلامتهم.