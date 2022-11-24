شكرا لقرائتكم مدني مكة يسجل حالتي وفاة جراء الحالة الماطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة عن تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وفقًا لمتحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني.

وأهاب القرني في تصريحات صحفية، بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

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ويجري مدني مكة متابعة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، داعيًا إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.