شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة وسيول تجرف السيارات في جدة.. والدفاع المدني يحذر الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في العديد من أحياء محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها صحيفة “متابعات الخليج 365“، سيولاً عارمة تجرف السيارات في بعض الأحياء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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الدفاع المدني يحذر

في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والشعيبة، حتى الساعة 3 مساءً.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، تشمل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وطبرجل، حتى الساعة 5 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.