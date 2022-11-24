شكرا لقرائتكم طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر الشهراني إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ وزارة الدفاع، لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها على “تويتر”: “إنفاذًا لأمر سمو ولي العهد.. طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض”.

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اللاعب يغيب عن المونديال

وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وكان الشهراني أُصيب في فكه وجزء من وجهه بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس أثناء تصديه لإحدى الكرات الخطيرة من لاعبي الأرجنتين.