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شكرا لقرائتكم المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن فتح القبول للثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة فتح القبول للفصل التدريبي القادم (ديسمبر 2022)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي / إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة.
4- اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.
5- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
6- أن يكون المتدرب غير موظف أو مسجل في التأمينات الاجتماعية.
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مزايا المتدرب:
1- مكافأة شهرية مجزية.
2- المتدرب يعتبر موظف من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع العقد مع الشركة الموظفة.
3- تأمين طبي.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
6- الحصول على شهادة الدبلوم مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ملف دليل المتدرب:
– تم رفع نسخة من دليل المتدرب شامل جميع التفاصيل بصيغة (PDF) على قناة (أي وظيفة) الرسمية في منصة (التيليجرام): اضغط هنا