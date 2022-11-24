شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح خطوات حذف وإضافة العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 مدى إمكانية حذف عقد الإيجار المنتهي وإضافة العقد الجديد في حساب المستفيد.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365، إنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكان المستفيد التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات”، واختيار نوع المرفق “عقد إيجار إلكتروني موحد من شبكة إيجار”.

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وأضاف حساب متابعات الخليج 365، أن الخطوات تشمل أيضاً الضغط على أيقونة “حفظ”، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

تفاصيل دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .