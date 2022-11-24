منخفض جوي على جدة يهدد بالسيول - #عاجل

تتأثر مدينة جدة بتغيرات جذرية بالتزامن مع عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المنطقة، تعمل على تشكل السحب الرعدية وتساقط الأمطار متفاوتة الغزارة في أيامٍ متعددة، حيث يتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير على جدة اعتباراً من الخميس والجمعة على أن تتحسن فرص الأمطار.

ويُتوقع أن تتعرض مدينة جدة إلى عبور تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على فترات، تترافق بزخات متفاوتة من الأمطار، ولا يستبعد أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً بشكل محلي ومترافقة بزخات من البرد، وقد تعمل على حدوث تجمعات مائية وارتفاعا في منسوب المياه في بعض الطرق، وسيول على مناطق متفرقة من منطقة مكة المكرمة.

ونوه موقع طقس العرب للمهتمين وهواة الطقس بضرورة متابعة رادار الأمطار الخاص بمدينة جدة، وصور الأقمار الاصطناعية لمُتابعة تطور السحب الرعدية لحظة بلحظة، حيث هناك تغيرات جذرية على الأنظمة الجوية تشعل فتيل السحب الركامية في البحر الأحمر.

وحول أسباب نشوء هذه التقلبات الجوية، أوضح فريق التنبؤات أنها ترجع لتأثر المنطقة باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العليا نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام وشمال السعودية، مترافق بكتلة هوائية باردة واندفاع لكتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، وبالتزامن مع نشاط واستجابة منخفض البحر الأحمر وتدفق تيارات رطبة في مُختلف طبقات الجو، مكان هذا التلاقي للكتلتين الهوائيتين مختلفة الخصائص (الجبهة الباردة) سيؤدي لنشوء أحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تشكل السحب الركامية الرعدية القوية في البحر الاحمر وتحركها على شكل تخاريج بحرية نحو عُموم السواحل الغربية بما في ذلك مدينة جدة.

من جانبه، أوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أنه حسب المراصد متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة والمدينة وفرصة سيول تمتد على الشمالية وحائل والجوف وتبوك.

من جهته، بين المركز الوطني للأرصاد أنه لا تزال مخرجات النماذج العددية تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول إلى الجمعة، وتشمل الحالة المطرية أجزاء من مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والليث) المدينة المنورة (المدينة المنورة وينبع ووادي الفرع والعيص والعلا) تبوك ( أملج وتيماء).

وتواصل الأربعاء هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة امتدت إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.