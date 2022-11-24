مسؤولون ورؤساء جامعات وشركات وطنية يناقشون البحث والابتكار من منظور الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه مسؤولون ورؤساء جامعات وشركات وطنية بجهود المملكة في دعم مجال البحث والابتكار والتطوير، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولجهود وزارة التعليم والجامعات والمراكز البحثية، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس بعنوان: (البحث والابتكار من منظور الصناعة)، ضمن أعمال مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي تعقده وزارة التعليم بالرياض على مدار يومين، برعاية معالي وزير التعليم، ومشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ونوابهم ورؤساء القطاعات والمؤسسات.

كوريا الجنوبية نموذج ناجح

أكد رئيس جامعة الفيصل محمد آل هيازع أهمية البحث والتطوير والابتكار في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى كوريا الجنوبية كنموذج ناجح في التطور الاقتصادي، خلال البحث والابتكار، وتأسيس منظومة متكاملة تعتمد على الشراكة الفاعلة بين الجامعات والقطاعات الصناعية، مبينا ضرورة تخصيص الشركات الوطنية جزءا من ميزانياتها لتمويل البحوث والابتكارات، إلى جانب اعتبار رأس المال البشري والمحفزات ومراكز الأبحاث ومسرعات ريادة الأعمال متطلبات ضرورية لتطوير مجال البحث والابتكار محليا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، أن البرنامج يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خلال توفير خدمات لوجستية للوصول للأسواق، مبينا أن البرنامج يدعم دخول المستثمرين للسوق السعودي، ولفت إلى أن البرنامج يقدم مبادرات خاصة للجامعات لدعم البحث والابتكار والتطوير، والربط مع احتياجات السوق المحلي.

تلبية حاجات الناس

من جهته، عد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة، أن البحث والابتكار يأتيان تلبية لحاجات الناس وتحويلهما إلى منتجات وصناعات، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى تمكين الشركات من البحث والابتكار والتطوير، وتقدم 10 مبادرات للجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير منظومة الصناعة في المملكة، خلال تطوير الأبحاث العلمية والابتكار، مع تحديد الأولويات الوطنية.

توطين وظائف القطاع الصناعي

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك المهندس هشام هكلي إلى أن الشركة تدعم التوجه نحو توطين الوظائف في القطاع الصناعي، مبينا أن الشركة تتعاون مع كثير من الجامعات السعودية لدعم البحوث العلمية والابتكار والتطوير التقني، ولفت إلى أن أبرز تلك التعاونات في مجال الطاقة، وكذلك القطاع الصحي.

بناء الثقة

عدّ الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان المهندس عبدالله العبيكان، أن أهم التحديات التي تواجههم لتطوير مجال البحث والابتكار، وجود مؤشر سعودي للاقتصاد المعرفي، وتمويل البحوث العلمية، وبناء الثقة، كذلك توفير البيانات والمعلومات، موضحا أن التحول الرقمي واللامركزية متطلبات رئيسة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

من محاور الجلسة الأولى

