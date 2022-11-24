387 مخالفا لنظام البيئة - #عاجل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 387 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما ضبطت 278 مخالفًا خلال شهر نوفمبر الجاري 2022، وتراوحت المخالفات بين قطع الأشجار والاتجار بالحطب المحلي، وإشعال النار في المواقع البيئية، فضلا عن الرعي الجائر الذي تصل مخالفته إلى 500 ريال لكل متن، و200 ريال لكل رأس أغنام. من عقوبات الأمن البيئي رعي الإبل 500 ريال لكل متن رعي الأغنام 200 ريال لكل رأس إشعال النار 3000 ريال قطع الأشجار البرية 20 ألف ريال لكل شجرة



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