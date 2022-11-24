شكرا لقرائتكم خبر مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وناقش الاجتماع موضوعات ذات اهتمام مشترك منها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بدول مجلس التعاون (2023 - 2030م)، ونتائج اجتماعات اللجان المختصة في المجالات الإعلامية المتنوعة، ورفعوا التوصية لإقرار البرامج والمشاريع المشتركة المقدمة على جدول الأعمال، من ضمنها برامج إذاعية وتلفزيونية خليجية، ومشاريع التعاون بين وكالات الأنباء، والإعلام الالكتروني والتعاون في مجال الإعلام الخارجي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وكلاء وزارات الإعلام اجتماعهم الخامس والعشرين التحضيري لاجتماع وزراء الإعلام أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، ورأس الاجتماع وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد الغامدي، بمشاركة وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس، ورئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة للمجلس، الدكتور عادل الزياني.وناقش الاجتماع موضوعات ذات اهتمام مشترك منها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بدول مجلس التعاون (2023 - 2030م)، ونتائج اجتماعات اللجان المختصة في المجالات الإعلامية المتنوعة، ورفعوا التوصية لإقرار البرامج والمشاريع المشتركة المقدمة على جدول الأعمال، من ضمنها برامج إذاعية وتلفزيونية خليجية، ومشاريع التعاون بين وكالات الأنباء، والإعلام الالكتروني والتعاون في مجال الإعلام الخارجي.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.