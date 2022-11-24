حضارة المايا تجذب زوار منطقة المكسيك في بوليفارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت منطقة المكسيك في «بوليفارد وورلد» بإعجاب الزوار الذين جذبتهم المعالم المعمارية الفريدة لحضارة المايا التي عرفتها عدة مناطق في قارة أمريكا الجنوبية قبل نحو 3 آلاف سنة.

وتتميز منطقة المكسيك، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنوع أركانها وعروضها، إذ تشتمل على عدد من المتاجر التي تعرض صناعات المكسيك اليدوية، ولباسها التقليدي، فيما تنتشر في أنحاء المنطقة العروض الموسيقية الحية بأنغام تعبر عن حضارة المايا.

ويعد مجسم هرم «تشيتشن ايتزا»، من المعالم التي تشهد إقبالا مميزا من الزوار؛ نظرا لما يتميز به من منظر جمالي جذاب، إضافة إلى احتوائه على تجربة مميزة «رايز اند فول»، التي يعيش فيها عشاق التحدي لحظات من المتعة والإثارة وسط تعليمات تضمن سلامة الزوار، في خطوة تضمن للزائر خوض تجربة رائعة على ارتفاع 80 م فوق منطقة المكسيك، مع هبوط سريع لا يتجاوز عدة ثوان مليئة بالمرح والتشويق.

وتحتوي منطقة المكسيك أيضا على مزيد من أركان المرح والترفيه، وفي مقدمتها تذوق أشهى المأكولات المكسيكية كالكسياديا، والناتشو، والتاكو، والعديد من الأطباق المميزة والشهية من خلال المطاعم المنتشرة في أنحاء منطقة المكسيك.

وبإمكان الزوار الحضور إلى منطقة المكسيك وخوض العديد من التجارب المنوعة من خلال حجز التذاكر عبر الرابط: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2430/boulevard-world.

موسم الرياض 2022:

• يقدم لزواره مجموعة من الخيارات الترفيهية.

• الفعاليات في 15 منطقة.

• تتميز كل منطقة بمجموعة من الأنشطة المتنوعة في:

المتاجر والمقاهي - المطاعم والألعاب والمسارح - عدد من التجارب العالمية الجديدة