برنامج لرفع كفاءات منسوبي الجهات الحكومية

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وأكد وكيل الجامعة الدكتور محمد معشي، أن البرنامج يشرح ثقافة التحول المحاسبي ويرفع كفاءة العاملين، في الجوانب الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة منسوبي الإدارات المالية والمشتريات والأصول والمرافق بالجهات الحكومية بالمنطقة، وتعريفهم بمشروع التحول على أساس الاستحقاق.وشهد البرنامج دورة حضرها مستفيدون من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، إلى جانب عرض معلومات شاملة عن البرنامج، وكيفية رفع كفاءة الجهات الحكومية محاسبيا، وفقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي.
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