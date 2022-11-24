برنامج لرفع كفاءات منسوبي الجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، أطلقت جامعة جازان ـ على مسرح كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات ـ برنامج رفع كفاءات منسوبي الجهات الحكومية، للتحول لأساس الاستحقاق المحاسبي.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور محمد معشي، أن البرنامج يشرح ثقافة التحول المحاسبي ويرفع كفاءة العاملين، في الجوانب الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة منسوبي الإدارات المالية والمشتريات والأصول والمرافق بالجهات الحكومية بالمنطقة، وتعريفهم بمشروع التحول على أساس الاستحقاق.

وشهد البرنامج دورة حضرها مستفيدون من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، إلى جانب عرض معلومات شاملة عن البرنامج، وكيفية رفع كفاءة الجهات الحكومية محاسبيا، وفقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي.