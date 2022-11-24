الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الأطفال حديثي الولادة

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وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة فاطمة الجعوان أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأساس والأفضل، حيث أكدت الدراسات ارتباطها القوي بصحة وسلامة حديثي الولادة منذ الساعة الأولى، مشيرة إلى أن الأبحاث أثبتت حاجة الرضيع حديث الولادة لحليب الأم، لما يتميز به من محتويات عالية البروتين والمناعة واحتوائه على الغذاء المتكامل الذي لا يحتاج الطفل فيه لقطرة الماء ما لم تدعي الحالة الطبية زيادة عن ذلك.يذكر أن الجمعية مرخصة من وزارة الموارد البشرية، وهي جمعية غير ربحية ومرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كجهة تدريبية، وانطلقت منذ 2020 بأنشطة متميزة منها حملة «تمكني حولين» وهي عبارة عن محاضرات تفاعلية عن طريق برنامج الزووم، تلقيها استشاريات في الرضاعة الطبيعية أسبوعيا كل أربعاء، كما تقدم الجمعية دورات للكادر الصحي تسهم في رفع الوعي بما يخص الرضاعة الطبيعية وزيادة عدد المستشفيات صديقة الطفل في المملكة، إضافة إلى دورات تأهيل المرشدات لسيدات المجتمع من مختلف التخصصات.
ركن الجمعية
- تقديم النصائح للأمهات عن الرضاعة الطبيعية
- رفع الوعي التثقيفي
- استعراض فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
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