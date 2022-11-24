ضمن «شتاء السعودية»..20 فعالية بالمواقع التاريخية والتراثية

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وتتمتع الوجهات التاريخية الثلاث المستهدفة بثراء تراثي وتاريخي كبير، يسهم في جذب العديد من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها للتعرف على مقوماتها الفريدة.وفي الرياض يستطيع الزوار زيارة متحف قصر المصمك، والاستمتاع بزيارة معرض القهوة السعودية، للتعريف بثقافة القهوة السعودية، مع إمكانية زيارة القرى التراثية في منطقة الرياض، مثل عودة سدير، وبلدة أشيقر وغيرها، أما في جدة، فيستطيع الزوار زيارة «جدة التاريخية» إحدى مواقع اليونيسكو الستة في المملكة، حيث تتواجد فعالية البلد بيست في خمس ساحات موسيقية بقائمة فنانين محليين وعالميين، وفعاليات فنية منوعة حول جدة التاريخية، إضافة إلى فعالية كأس العالم من خلال عروض المباريات مع جلسات وأركان تفاعلية في حديقة بحيرة الأربعين.
أهداف الفعاليات:
- تعريف العالم بتراث المملكة وما تحتضنه من كنوز حضارية.
- تفعيل 8 مواقع تاريخية وتراثية حول المملكة.
- إبراز الوجهات كمقصد لاستكشاف التراث الوطني المتفرد.
- إيجاد روافد اقتصادية واستثمارية لدعم المجتمع المحلي.
- توليد فرص العمل بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
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