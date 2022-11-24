شكرا لقرائتكم خبر ضمن «شتاء السعودية»..20 فعالية بالمواقع التاريخية والتراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة عن إقامة نحو 20 فعالية نوعية في مواقع تاريخية وتراثية في كل من الأحساء وجدة والرياض، بدءا من أمس حتى 31 ديسمبر المقبل، كما تقود الهيئة السعودية للسياحة، الجهود للترويج لهذه الفعاليات ضمن «شتاء السعودية»، بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها؛ لتقديم برامج وباقات وعروض ثقافية متنوعة لتشجيع وجذب الزوار والسياح من الداخل والخارج لاكتشاف المواقع التاريخية المستهدفة والاستمتاع بالفعاليات المقامة فيها.

وتتمتع الوجهات التاريخية الثلاث المستهدفة بثراء تراثي وتاريخي كبير، يسهم في جذب العديد من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها للتعرف على مقوماتها الفريدة.

وفي الرياض يستطيع الزوار زيارة متحف قصر المصمك، والاستمتاع بزيارة معرض القهوة السعودية، للتعريف بثقافة القهوة السعودية، مع إمكانية زيارة القرى التراثية في منطقة الرياض، مثل عودة سدير، وبلدة أشيقر وغيرها، أما في جدة، فيستطيع الزوار زيارة «جدة التاريخية» إحدى مواقع اليونيسكو الستة في المملكة، حيث تتواجد فعالية البلد بيست في خمس ساحات موسيقية بقائمة فنانين محليين وعالميين، وفعاليات فنية منوعة حول جدة التاريخية، إضافة إلى فعالية كأس العالم من خلال عروض المباريات مع جلسات وأركان تفاعلية في حديقة بحيرة الأربعين.

أهداف الفعاليات:

