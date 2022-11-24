%29 من السعوديين يمشون 10 آلاف خطوة يوميا

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ونصحت الوزارة بممارسة الرياضة من أجل دعم الصحة، خاصة كرة القدم حيث أكدت أن ممارسة كرة القدم بصفة خاصة تؤثر إيجابيا على الوظائف القلبية التنفسية، والتناسق الحركي والتوازن الجسدي، بالإضافة إلى كثافة العظام والوظائف العضلية.وفي استطلاع آخر حول كم عدد السعرات التي يحرقها لاعب كرة القدم في الساعة، أجاب 57 % بأنه يحرق فوق 700 سعرة حرارية في الساعة، بينما أكد 35 % أن الإجابة ما بين 500 إلى 600 سعرة، بينما رأى 8 % أن لاعب كرة القدم يحرق 100 سعرة حرارية في الساعة .
وللمشي عدة فوائد منها: الحفاظ على وزن صحي وخسارة دهون الجسم، والوقاية من العديد من الأمراض أو السيطرة عليها، بما في ذلك مرض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان وداء السكري من النوع 2.
إلى جانب تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية، وتقوية عظامك وعضلاتك .
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