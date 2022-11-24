شكرا لقرائتكم خبر تعزيز سلامة وجودة الغذاء بـ17 ألف جولة رقابية في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابة التصحيحية تهدف إلى توعية العاملين بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات، ورصد المخالفات والتجاوزات غير النظامية ورصد أي تهاون من العاملين في تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع درجة الامتثال، وتابعت الفرق الميدانية تقييمات الزوار للمرافق التجارية والغذائية والتي تتم عبر كود ملصق «رأيك يفرق» وبينت الأمانة أن المخالفات المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة وتدني بيئة التحضير، واتباع سلوكيات غير صحية في إذابة المجمدات، وسوء بيئة الحفظ والتخزين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والتراخيص البلدية، وتعاملت المراقبون مع الأنشطة المخالفة بالإنذار، وتطبيق لوائح الجزاءات البلدية بحق المرافق التي تكرر مخالفتها وسبق إنذارها. وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية تفحص جودة الزيوت المستخدمة ودرجات الحرارة للثلاجات والأطعمة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف من خلال فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات أكثر من 17127 جولة رقابية، وذلك ضمن برنامج مكثف لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الأنشطة التجارية والغذائية.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابة التصحيحية تهدف إلى توعية العاملين بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات، ورصد المخالفات والتجاوزات غير النظامية ورصد أي تهاون من العاملين في تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع درجة الامتثال، وتابعت الفرق الميدانية تقييمات الزوار للمرافق التجارية والغذائية والتي تتم عبر كود ملصق «رأيك يفرق» وبينت الأمانة أن المخالفات المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة وتدني بيئة التحضير، واتباع سلوكيات غير صحية في إذابة المجمدات، وسوء بيئة الحفظ والتخزين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والتراخيص البلدية، وتعاملت المراقبون مع الأنشطة المخالفة بالإنذار، وتطبيق لوائح الجزاءات البلدية بحق المرافق التي تكرر مخالفتها وسبق إنذارها. وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية تفحص جودة الزيوت المستخدمة ودرجات الحرارة للثلاجات والأطعمة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز سلامة وجودة الغذاء بـ17 ألف جولة رقابية في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.