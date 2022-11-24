شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج تحصل على أعلى وسام للمعلوماتية في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت وزارة الحج والعمرة خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الحادية والعشرين 2021 أمس في الكويت على «وسام المعلوماتية» كأعلى وسام تابع لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في نسختها للعام 2021.

ونيابة عن أمير دولة الكويت نواف الصباح كرم ولي عهد الكويت مشعل الصباح، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بهذه الجائزة، تقديرا لجهود المملكة نظير ما تقدمه من خدمات جليلة لجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم، وتيسيرها إجراءات ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، بالاعتماد على الحلول التقنية والخدمات الالكترونية لتسهيل الحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق «اعتمرنا» سابقا و»نسك» حاليا، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر في ظروف صحية آمنة، تحقيقا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير الحج والعمرة أن «وسام المعلوماتية» يأتي تتويجا للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم واهتمام من القيادة الحكيمة وامتدادا لتوجيهاتها بأن تكون «صحة الإنسان أولا»، لافتا الانتباه إلى ما سجله تطبيق «نسك» (اعتمرنا سابقا) من إصدار 81 مليون عملية لتصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه.

وقدم الربيعة شكره وتقديره لراعي الحفل، أمير دولة الكويت وللقائمين على جائزة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية لدعمها وتشجيعها المستمر والاهتمام بكل جديد في عالم التقنية والابتكار، مؤكدا أن التكريم سيحفز جميع العاملين في الوزارة على بذل المزيد لتحقيق التميز والإبداع والابتكار لخدمة أوطاننا الغالية.

واستحدثت وزارة الحج والعمرة تطبيق «اعتمرنا» سابقا، والذي تحول إلى «نسك» حاليا، لتحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال ترتيب حركة المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحفظ سلامتهم وصحتهم من خطر انتشار فيروس «كوفيد 19»، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية في المملكة وقت الجائحة بحسب الطاقة الاستيعابية للمكان، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

تطبيق «نسك»:







81 مليون عملية لتصاريح العمرة والصلاة في الروضة.



27 مليون تصريح خلال العام الجاري 2022.



تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات قدومهم.



حلول رقمية تسهم في رفع جودة الخدمات.



إثراء رحلة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية.



تطوير خدمات أداء العمرة وزيارة الحرمين: