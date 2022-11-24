شكرا لقرائتكم خبر 343 ألف مستفيد من التحقق الالكتروني بالمظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد نحو 343.865 شخصا من أصحاب الدعاوى وممثليهم في كافة المحاكم الإدارية ومن مختلف مناطق المملكة من خدمة التحقق من صحة الوثائق عبر المنصة منذ إطلاقها

وأوضح ديوان المظالم ممثلا في فريق تطوير منصة معين الرقمية أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من صحة الوثائق الصادرة من المنصة لكافة المستفيدين سواء المسجلين في منصة معين الرقمية أو غير المسجلين؛ بهدف توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى في المحاكم الإدارية وتسريع وتجويد عملية التقاضي أمامها.

ويسعى ديوان المظالم إلى قياس عدد زوار الخدمات الرقمية عبر معين الرقمية، والمستفيدين منها بهدف استخدم تلك الأعداد والإحصاءات في تحديد أولويات أعماله الرقمية وتطويرها وفق ما تقتضيه الحاجة، وبما يسهم في تجويد الخدمات الرقمية في القضاء الإداري.