343 ألف مستفيد من التحقق الالكتروني بالمظالم

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وأوضح ديوان المظالم ممثلا في فريق تطوير منصة معين الرقمية أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من صحة الوثائق الصادرة من المنصة لكافة المستفيدين سواء المسجلين في منصة معين الرقمية أو غير المسجلين؛ بهدف توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى في المحاكم الإدارية وتسريع وتجويد عملية التقاضي أمامها.ويسعى ديوان المظالم إلى قياس عدد زوار الخدمات الرقمية عبر معين الرقمية، والمستفيدين منها بهدف استخدم تلك الأعداد والإحصاءات في تحديد أولويات أعماله الرقمية وتطويرها وفق ما تقتضيه الحاجة، وبما يسهم في تجويد الخدمات الرقمية في القضاء الإداري.
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