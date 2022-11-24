ضبط 26 طن قات و671 كجم حشيش في 6 مناطق

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب هذه الكميات وقبضت على مهربيها، وعددهم 82 متهما، منهم 18 مواطنا و64 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 34 من الجنسية الإثيوبية، و30 من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود تهريب 26.5 طن قات و671 كجم حشيش و290,170 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي في 6 مناطق، فيما قبضت على مهربيها.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب هذه الكميات وقبضت على مهربيها، وعددهم 82 متهما، منهم 18 مواطنا و64 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 34 من الجنسية الإثيوبية، و30 من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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