توزيع مليوني عبوة ماء زمزم بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين وزعت أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم، وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا، خلال الربع الأول لعام 1444هـ، أكثر من 15 ألف طن من المياه الواردة عبر الصهاريج، وسط اهتمام بالغ لاختبار نقاط التعبئة، وأخذ عينات عشوائية للتأكد من سلامة المياه في مختبر الوكالة؛ حيث بلغ عدد العينات ما يقارب 4470 عينة. وتهيئ إدارة السقيا كافة الأدوات والعناية بنظافتها وتجهيزها في عموم الأماكن، ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد وغير المبرد، وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم. كمية ماء زمزم المستهلكة خلال الربع الأول لعام 1444هـ كمية ماء زمزم المستهلكة خلال الربع الأول لعام 1444هـ كمية ماء زمزم المستهلكة خلال الربع الاول لعام 1444هـ





13,128 طنا



494,508 عدد الحافظات المعبأة



2,265,128 عبوة



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