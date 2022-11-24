شكرا لقرائتكم خبر توزيع مليوني عبوة ماء زمزم بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهيئ إدارة السقيا كافة الأدوات والعناية بنظافتها وتجهيزها في عموم الأماكن، ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد وغير المبرد، وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم.كمية ماء زمزم المستهلكة خلال الربع الأول لعام 1444هـ
كمية ماء زمزم المستهلكة خلال الربع الاول لعام 1444هـ
- 13,128 طنا
- 494,508 عدد الحافظات المعبأة
- 2,265,128 عبوة
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