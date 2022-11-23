شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب رونالدو.. هل يُزين "ميسي" صفوف الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشير العديد من التقارير الصحفية العالمية خلال الأيام الجارية إلى اقتراب مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي من الانضمام إلى صفوف دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت قد كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية الموثوقة، اليوم الأربعاء، عن وصول المفاوضات بين النصر ورونالدو، إلى مراحل متقدمة للغاية، لينجح العالمي في خطف الصفقة من الهلال "المرشح السابق الأول للحصول على قائد البرتغال".

النصر يقترب من ضم كريستيانو رونالدو

وأعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، أنه قدم عرض رسمي إلى كريستيانو، قبل تعطل الصفقة، بسبب قرار حرمان الفريق من التعاقدات "نتيجة تتبعات أزمة محمد كنو".

وفي ذات السياق.. يستمر قرارا حرمان الزعيم من التعاقدات، حتى صيف 2023، مما يؤكد فشل إدارة الأزرق في الحصول على خدمات رونالدو "رسميًا".

بضم ليونيل ميسي.. الهلال يعوض رونالدو

وتشير العديد من الأنباء أن النادي السعودي يقرر تعويض صفقة رونالدو، بالتعاقد مع ليونيل، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وسابقًا.. أكد المسحل، على أن اتحاد الكرة، مستعد لمساعدة جميع الأندية في دوري المحترفين السعودي، من أجل التعاقد مع أسماء عالمية من الطراز الأول، مثل ميسي ورونالدو، وذلك جاء ضمن خطة تحويل الدوري السعودي، إلى مسابقة تجذب أنظار العالم.