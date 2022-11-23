شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل يعلق على مواجهة "بولندا".. ويكشف موقف الفرج من المباراة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على المباراة القادمة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المقرر أن تقام أمام بولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2022، بدور النجم المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

السعودية تقلب التوقعات وتفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022

وحققت كتيبة السعودية مفاجأة هزت أرجاء الكرة العالمية بالفوز على نظيره الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة بكأس العالم "قطر 2022".

ويقع الأخضر في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي المنتخب البولندي ثانيا بنقطة واحدة، والمنتخب المكسيكي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويرتكز المنتخب الأرجنتيني في قاع المجموعة دون رصيد من النقاط.

تعليق المسحل على فوز السعودية أمس أمام الأرجنتين

وفي تصريحات إعلامية مثيرة، قال المسحل: "أغلقنا ملف مباراة الأرجنتين، ونركز في الوقت الحالي على مواجهة بولندا التي لن تكون سهلة على الإطلاق، بعد ظهورهم بمستوى مميز أمام المكسيك".

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "لاعبينا على دراية كبيرة بأهمية مباراة بولندا وتحدثوا مع بعضهم البعض على أنهم يجب أن يركزوا على هذه المواجهة ويغلقوا ملف مباراة الأرجنتين".

وواصل: "حضور الجمهور في مباراة بولندا سيفوق حاجة 80% والطلبات على شراء التذاكر عالية جدا".

المسحل يعلق على إصابات المنتخب السعودي

وعن إصابات المنتخب:" ياسر الشهراني أجرى عملية جراحية ناجحة ونتمنى له العودة سريعا، أمام بالنسبة لسلمان الفرج فقد أجرى بغض الفحوصات الطبية وننتظر نتيجتها، والجهاز الفني لن يغامر به أمام بولندا".