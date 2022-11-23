المياه تتجاوب

تجاوبت شركة المياه فرع منطقة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 بعنوان «هدر ينذر بالسقوط» وقامت بإرسال فرقة صيانة للموقع لمعالجة الخلل وإصلاحه وإيقاف الهدر والتسرب الذي كان ينذر بسقوط جدار أحد منازل المواطنين الذي اشتكى من التسرب لأكثر من شهر، حيث قامت فرق الصيانة بالحفر واكتشاف الخلل ومعالجة الأمر وفي وقت سريع.

وأوضحت فرق الصيانة أن الهدر والتسرب ناتج عن أنبوب خط زراعي وليس من شبكة المياه ورغم ذلك تم إصلاحه وإيقاف الهدر.