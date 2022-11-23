5 مزايا لإكثار التين بالطريقة اليابانية

فيما دعا خبير زراعي، المزارعين في واحة الأحساء، إلى الإكثار من زراعة أشجار التين على الطريقة اليابانية، حدد 5 مزايا لذلك، وهي: سرعة النمو ووفرة الإنتاج، والاستفادة الكاملة من المساحة بالزراعة والتحكم على أي عارض يصيب الأشجار، وفرة الإنتاج بأقل تكلفة مع إمكانية التنوع بزراعة أنواع مختلفة من التين، والجودة العالية بالإنتاج مع الوفرة والتميز بالطعم والحجم والمردود الاقتصادي العالي للمزارعين.

وأبان رئيس شعبة المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة والزراعة العضوية في مكتب عام وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس أحمد العامر لـ«دوت الخليج»، أن الطريقة اليابانية، تتم من خلال تجهيز بيت محمي بشكل جيد ومحكم، مع التكييف المناسب على درجة حرارة مناسبة والتهوية المناسبة، والتسميد الجيد، بالإضافة إلى (NPK) يعمل على التحفيز ويسرع عملية النمو، وشبكة ري، واختيار الشتلات الجيدة، وبعد زراعة الشتلات داخل البيت المحمي يتم التحكم في اتجاه نمو الشتلة داخل البيت على حسب تصميم البيت، وتخفيف أغصان التين للحصول على أحجام وجودة بالثمر، والتقليم باتجاه نمو الشجرة.

وأضاف أن دورة الإثمار في التين، تستمر بين 120-150 يومًا، فتنتج بعض الأصناف محصولًا واحدًا سنويًا، بينما تنتج أصناف أخرى محصولين، وتنضج ثمار شجرة التين عادة بين شهر أغسطس وشهر أكتوبر تبعًا للصنف والمناخ.