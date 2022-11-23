إحباط تهريب 26.5 طن قات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: «نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة»، أحبطت محاولات تهريب «26.5» طنا من نبات القات المخدر، و«671» كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و«290.170» ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم «82» متهماً، منهم «18» مواطناً، و«64» مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: «34» من الجنسية الإثيوبية، و «30» من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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