شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. إجراء جديد من المنتخب السعودي بعد إصابة الثنائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأت إدارة المنتخب السعودي إجراءات استبدال الثنائي المصاب ياسر الشهراني وسلمان الفرج ثنائي المنتخب الأول، في نهائيات كأس العالم.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على حساب الأرجنتين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

السعودية تبدأ إجراءات استبدال الشهراني والفرج

وأكدت إذاعة "يو إف إم" السعودية فإن إدارة السعودي بدأت إجراءات استبدال لاعبيها المصابين ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية نحو عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022، حيث أعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية.

طبيعة إصابة سلمان الفرج

فيما أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه أن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق.

وتعرض الفرج لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء قبل أن يستكمل المباراة ثم يستبدل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا، حيث حقق انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.