وقامت الإدارة المساعدة للالتزام في "صحة الرياض" بضبط الوافدتين وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.
وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط المخالفتين وإحالتهما إلى النيابة العامة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها الى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.
كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر.
ولفتت صحة الرياض إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. ضبط وافدتين تقومان بعمليات الإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.