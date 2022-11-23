الرياض.. ضبط وافدتين تقومان بعمليات الإجهاض

بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ضبطت صحة الرياض وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات الإجهاض، وذلك في شقة سكنية اتخذت في جنوب الرياض لهذا الغرض.

وقامت الإدارة المساعدة للالتزام في "صحة الرياض" بضبط الوافدتين وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط المخالفتين وإحالتهما إلى النيابة العامة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها الى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.

كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر.

ولفتت صحة الرياض إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.