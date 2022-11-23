شكرا لقرائتكم جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المنتخب السعودي قبل قليل عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لنجم المنتخب ياسر الشهراني اليوم الأربعاء في غدة البنكرياس.

وأجرى اللاعب العملية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض بمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي.

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وصول ياسر الشهراني

وفي وقت سابق، أعلن المنتخب السعودي عن وصول نجمه ياسر الشهراني إلى الرياض صباح اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء عملية جراحية بعد إصابته في مباراة الأرجنتين أمس في كأس العالم بقطر.

وكشف المنتخب السعودي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب تم إخلاؤه صباح اليوم من مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وكان الشهراني أُصيب في فكه وجزء من وجهه بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس أثناء تصديه لإحدى الكرات الخطيرة من لاعبي الأرجنتين.