شكرا لقرائتكم الأرجنتين تكرم المملكة لإسهامها بأكبر مركز لتلقي لقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرّمت حكومة الأرجنتين المملكة العربية السعودية نظير إسهاماتها في توفير أكبر مركز لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، استفاد منه مليون ونصف المليون مواطن أرجنتيني في لفتة إنسانية كريمة قدمتها المملكة عبر مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

درعان لإسهامات المملكة

وتسلم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، الدرعين من الحكومة الأرجنتينية نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

وقدمت الدرع الأول وزير النقل لحكومة بيونس آيرس مانويلا مندوسا، فيما قدم الدرع الثاني وكيل وزارة الصحة الأرجنتيني جابريل باتيستيلي وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين الأستاذ حسين العسيري، ومدير المركز الأستاذ نايف الفعيم.

دور إنساني

وثمنت الحكومة الأرجنتينية الدور الإنساني الذي قدمته المملكة عبر أكبر مركز إسلامي ثقافي بالعاصمة الأرجنتينية والذي استقبل أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وسط خدمات وعناية وتجهيزات كانت محل تقدير الحكومة والمواطنين، مؤكدين أن مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة كان من أفضل وأكبر مراكز تلقي اللقاحات وساهم في تجاوز الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.

شكر خاص

من ناحيته، شكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي حكومة الأرجنتين على مشاعرهم النبيلة تجاه ما قدمته المملكة من عمل إنساني في جائحة كورونا التي كان للمملكة إسهاماتها التي تتوافق مع مكانتها ورسالتها العالمية في خدمة البشرية بلا تمييز بين عرق أو دين.

نجاح في مكافحة كورونا

وأكد العنزي أن المملكة نجحت نجاحًا باهرًا في التعامل مع جائحة كورونا ومعالجة الوضع الوبائي عبر الخطط والبرامج التي وفق الله بها الدولة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، مشيرًا إلى أن ذلك الجهد كان علامة فارقة للتعامل مع هذا الوباء وكونها يمتد عطاؤها إلى أمريكا الجنوبية في هذا المركز فهو دليل على انعكاس الخطة ونجاحها توافقًا مع رسالتها الإنسانية السامية التي تقدمها بلا منّ أو طلب مقابل لهذه الخدمات.

بدوره، نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين الأستاذ حسين العسيري بالأعداد الكبيرة التي كان ترتاد المركز لتلقي اللقاحات خلال الجائحة وكذلك كبار المسؤولين يزورون المركز للاستفادة من الخدمات والتعرف على ثقافة وحضارة المملكة عبر المركز، مقدمًا الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الإنجازات التي تسجل باسم المملكة وقيادتها الرشيدة وهي مفخرة لكل مواطن سعودي.