شكرا لقرائتكم الأرصاد: سحب ممطرة على الرياض بدءًا من الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، أن تتكون سحب رعدية ممطرة من مساء يوم الجمعة إلى السبت المقبل على عدة مناطق بالمملكة.

سحب رعدية

وقال كومي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن هناك احتمالًا بوجود سحب رعدية ممطرة في نهاية الحالة من مساء يوم الجمعة إلى السبت على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية أيضًا قريبة من منطقة القصيم.

وأضاف “وتنحصر الحالة على شمال المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض بتكون السحب الرعدية وتيارات هابطة ومثيرة للأتربة والغبار في حدود هذه المناطق المذكورة”.

أمطار غزيرة

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، فضلًا عن جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال المركز الوطني إن مخرجات النماذج العددية لا تزال تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي إلى جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، والليث)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، ينبع، وادي الفرع، العيص، العلا)، وتبوك (أملج، تيماء).