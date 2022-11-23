شكرا لقرائتكم البياري : وزارة الدفاع في طور إنشاء جامعة الدفاع الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، أن الوزارة ستنشئ قريبًا “جامعة الدفاع الوطني”، لافتًا إلى أن العمل في الدفاع لا يقتصر على القطاع العسكري فقط.

وأضاف البياري في كلمته خلال مؤتمر الشراكات المستدامة، أن هناك أمورًا كثيرة ومجالات مختلفة تهم وزارة الدفاع وسيكون بها فرص ضخمة للمنظومات التعليمية والبحثية.

الموارد البشرية

وأوضح البياري خلال تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الموارد البشرية في أي منظومة هي أهم قطاع، لافتًا إلى أن هذا الملف يأخذ حصة الأسد من اهتمام وزارة الدفاع وذلك من ناحية التشريعات، التنظيمات، والتركيز على التدريب.

التجهيز والتدريب

وأضاف أن أهم شيء لدى المنظومات العسكرية وقت السلم هو التجهيز والتدريب، وبالتالي وجود منظومة تعمل بكفاءة في مجال التعليم والتدريب أساس لنجاح وزارة الدفاع.

وتابع أن الاهتمام بالموارد البشرية أدى إلى فكرة إنشاء إدارة لها تستهدف التعليم والتدريب خاصة من ناحية التشريعات والقدرات التي تحتاجها المناهج، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة كبيرة الآن لإنشاء جامعة الدفاع الوطني لتكمل حلقة المنظومة التعليمية والتدريبية في جامعة الدفاع.