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ماكدونالدز السعودية تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي

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شكرا لقرائتكم ماكدونالدز تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في سابقة هي الأولى من نوعها قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في السعودية بتغيير لون شعارها من الأحمر إلى الأخضر وذلك لدعم المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وأطلقت ماكدونالدز، حملة كبيرة لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم وذلك بفروعها وعلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “معاك يالأخضر”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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