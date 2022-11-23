ضبط وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات إجهاض في الرياض - #عاجل

ضبطت “صحة الرياض”، وافدتان مخالفتان تقومان بعمليات الإجهاض، وذلك من خلال شقة سكنية اتخذت في جنوب الرياض لهذا الغرض, بالتعاون مع الجهات الامنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني. وقامت الإدارة المساعدة للالتزام في “صحة الرياض” بضبط الوافدتين والتيّ تقومان بعمليات الاجهاض وسط بيئة لا توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية ، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى ، ويخالف أنظمة المملكة. وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية، بضبطهما وإحالتهما للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة لاتزيد عن 6 اشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 الف او بأحداهما.

كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر. وأكدت صحة الرياض على إستمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.