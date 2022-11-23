شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تشكيل المغرب المتوقع ضد كرواتيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق كرة القدم العربية، مواجهة عربية جديدة في نهائيات كأس العالم، عندما يلتقي المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، نظيره منتخب كرواتيا، ظهر اليوم على ملعب آل البيت، لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات كل من "المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا".

وينطلق اللقاء بين المنتخبين المغرب وكرواتيا اليوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري على أرض ملعب آل البيت، عند الساعة الحادية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات.

طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة مواجهة المغرب وكرواتيا بالمونديال

ومن المقرر أن يدير المباراة، طاقم تحكيم أرجنتيني يتكون من فرناندو راباليني حكمًا للساحة، ويُعاونه الثنائي الأرجنتيني خوان بابلو ودييجو بونفا، فيما سيكون كيفين أورتيجا من بيرو حكمًا رابعًا، وسيكون حكم الفيديو، التشيلي خوليان باسكونان، ويعاونه من أوروجواي ليودان جونزاليس، أما حكم الفيديو لحالات التسلل، سيكون الأوروجواني نيكولاس تاران، ويعاونه الإيطالي باولو فاليري.

زياش يقود هجوم المغرب ضد كرواتيا



واستقر الركراكي على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش.