شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. أول حديث للشهراني بعد إصابته الخطيرة ضد الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص ياسر الشهراني نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على طمأنة الجماهير السعودية والعربية، على الإصابة التي تعرض لها ضد الأرجنتين في مونديال قطر.

وكان الشهراني قد اصطدم بزميله حارس المرمى محمد العويس، في الدقائق الأخيرة بمباراة الأرجنتين، وتم نقله فورًا للمستشفى، قبل أن تبين الفحوصات الطبية اللاحقة تعرضه لكسر في الفك.

الشهراني يطمئن الجماهير حول إصابته

وطمأن النجم السعودي ياسر الشهراني زملاءه في صفوف الأخضر على حالته الصحية، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مساء الثلاثاء، في مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، بكأس العالم.

وأجرى ياسر الشهراني اتصالا بالفيديو بزملائه في المنتخب السعودي، نشره لاعب الوسط محمد كنو صورة منه عبر حسابه الرسمي في تطبيق سناب شات.

وعلق كنو على الفيديو الذي نشره قائلًا: "الله يطمنا عليك يا حبيبي ويرجعك بالسلامة يا رب، ابتسامتك زادت فرحتي وفرحة الكل".

الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل حالة الشهري

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن الشهراني سيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة، بعد أن أجرى فحوصات طبية في مستشفى مدينة الملك حمد الطبية.

وحقق المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت أمس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.