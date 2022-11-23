شكرا لقرائتكم خبر عن الفضل كله إلى الأخضر.. التلفزيون الإيطالي يشكر السعودية على الفور أمام الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت تقارير صحفية أن منتخب إيطاليا سعيد بما فعله منتخب السعودية أمام نظيره منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم لهذه النسخة 2022 التي انطلقت خلال الفترة القليلة الماضية.

نتيجة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

وخسر منتخب الأرجنتين من نظيره منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

إيطاليا تشيد بأداء السعودية أمام الأرجنتين في كأس العالم

ووفقا لما قاله التلفزيون الايطالي، فإنه بفضل فوز ‎السعودية على الأرجنتين، فإن مسيرة ‎إيطاليا في 37 مباراة دون هزيمة لا تزال مستمرة.