شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضمن 39 نقطة والأرجنتين تفقدهم بعد الخسارة من الأخضر في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن يصعق نظيره منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأمس والموافق 22 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

نتيجة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

وفاز منتخب السعودية على نظيره منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم بهدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس.

إحصائية مميزة لمنتخب السعودية أمام الأرجنتين

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن فوز الأخضر سيمنحه (39) نقطة ليكون في المركز (41) في تصنيف الفيفا، فيما خسرت الأرجنتين (39) نقطة لتتراجع للمركز الخامس عالميًا.

الجدير بالذكر أن هذا الفوز يعتبر الفوز الأول في تاريخ كرة القدم لمنتخب عربي يسجل هدفين على الأرجنتين في كأس العالم.