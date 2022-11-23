تطوير القدرات الوطنية في مجال المسح البحري

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وشاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الاجتماع التاسع للجنة الهيدروغرافية لدول منظمة حماية البيئة البحرية (ROPME)، الذي استضافته البحرية السلطانية العمانية ممثلة في المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في مسقط، خلال الفترة 15 - 17 نوفمبر الحالي، وهي إحدى اللجان العاملة تحت مظلة المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، ومعنية بتنسيق أنشطة المسح البحري «الهيدروغرافي»، إضافة إلى تفعيل التعاون بين مكاتب المسح البحري «الهيدروغرافي» على المستوى الإقليمي ووضع الخطط والأهداف التي تسهم في دعم أمان وسلامة الملاحة البحرية وإدارة وتطوير البيانات الجيومكانية البحرية.يذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.
أهم التوصيات
- تفعيل دور اللجنة في التعاون وتنسيق أعمال مكاتب المسح البحري «الهيدروغرافي»
- تنسيق أعمال إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية بشقيها الورقي والالكتروني
- تنسيق أعمال المنشورات الملاحية مثل جداول المد والجزر، وإدارة وبث المعلومات
- تطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية البحرية وفقا للأهداف والبرامج
- تطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجال المسح البحري «الهيدروغرافي»
- دعم إدارة البيانات الجيومكانية البحرية
- التصويت لممثل المملكة ليكون نائبا لرئيس اللجنة الهيدروغرافية
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