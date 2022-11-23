تطوير القدرات الوطنية في مجال المسح البحري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى اجتماع اللجنة الهيدروغرافية لدول منظمة حماية البيئة البحرية في سلطة عمان، والذي شاركت فيه المملكة بتطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية البحرية، وكذلك تطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجال المسح البحري.

وشاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الاجتماع التاسع للجنة الهيدروغرافية لدول منظمة حماية البيئة البحرية (ROPME)، الذي استضافته البحرية السلطانية العمانية ممثلة في المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في مسقط، خلال الفترة 15 - 17 نوفمبر الحالي، وهي إحدى اللجان العاملة تحت مظلة المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، ومعنية بتنسيق أنشطة المسح البحري «الهيدروغرافي»، إضافة إلى تفعيل التعاون بين مكاتب المسح البحري «الهيدروغرافي» على المستوى الإقليمي ووضع الخطط والأهداف التي تسهم في دعم أمان وسلامة الملاحة البحرية وإدارة وتطوير البيانات الجيومكانية البحرية.

يذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

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