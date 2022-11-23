شكرا لقرائتكم خبر تجويد بيانات التأمينات الاجتماعية عبر تطبيق «توكلنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمكن لعميل التأمينات الاجتماعية الاستفادة من هذه الخدمة عبر تطبيق «توكلنا خدمات» من خلال الدخول إلى الخدمات العامة واختيار خدمة «تجويد البيانات» ثم الانتقال إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستعراض بيانات الاشتراكات والأجور وتعديل مدد الاشتراك عند الحاجة.ويأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، حيث أصبح بإمكان عميل المؤسسة استعراض بياناته التأمينية التي تشمل ملخصات الخبرات النشطة وغير النشطة وتفاصيل بيانات الاشتراكات والأجور، كما توفر للعميل طلب تعديل بيانات مدد الاشتراك النشطة واستعراض بطاقة العمل مع إمكانية مشاركتها.
فيما يأتي هذا التعاون من «سدايا» ضمن جهودها نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد تطبيق «توكلنا خدمات» الممكن الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار التحول الرقمي الكبير الذي تشهده نجحت في الارتباط والتكامل مع 90 جهة، مما سهل تبادل ومشاركة المعلومات بين مختلف الجهات والقطاعات وأسهم بدوره في وصول المؤسسة لمرحلة الإبداع وتحقيقها للمركز الثالث على مستوى القطاع المالي والاقتصادي، والسادس على مستوى الجهات الحكومية في نتائج قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية لعام 2022م.
التأمينات والتحول الرقمي
- الارتباط والتكامل مع 90 جهة
- تسهيل تبادل ومشاركة المعلومات
- تحويل 99% من خدماتها إلى الكترونية
- تحقيق للمركز الثالث على مستوى القطاع المالي والاقتصادي
- السادس في نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2022م
كانت هذه تفاصيل خبر تجويد بيانات التأمينات الاجتماعية عبر تطبيق «توكلنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.