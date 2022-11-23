تخريج 1000 متدرب بتقنية الأحساء

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وأوضح الغامدي أن مرحلة ما بعد التخرج تعد بداية طريق جديدة للحياة العملية التي يثبت فيها المتدرب الخريج كفاءته واستحقاقه لشهادته العلمية، والإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه.من جانبه أفاد عميد الكلية صالح الرزيحان بأن الكلية أخذت على عاتقها تزويد المتدربين بالمعارف والعلوم والمهارات وإعدادهم لتحمل المسؤولية والنجاح في ميادين العمل بكل اقتدار، منوها بجهود المدربين الذين حملوا على عاتقهم أمانة التدريب وبذلوا جهودهم لإيصال الخبرات و كل ما يفيد المتدربين.
بدوره أفاد المدرب فهد الصالح، بأن أقسام وتخصصات الخريجين في برنامج البكالوريوس ضمت تخصصات (تقنية الأعمال - الأمن السيبراني - هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية - تقنيات محاسبية)، وفي برنامج الدبلوم فتمثلت في تخصصات (تقنيات الأعمال المكتبية - تقنيات محاسبية - تقنية البرمجة و تطوير الويب - تقنية شبكات الحاسب - تقنية التبريد و تكييف الهواء - تقنية الصيانة الميكانيكية - تقنية المحركات و المركبات).
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