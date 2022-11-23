شكرا لقرائتكم خبر تخريج 1000 متدرب بتقنية الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت الكلية التقنية بالأحساء أمس الأول بتخريج 1000 متدرب من برنامج البكالوريوس المسائي وبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي دفعة عام 2022م، بحضور نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس فواز الغامدي.

وأوضح الغامدي أن مرحلة ما بعد التخرج تعد بداية طريق جديدة للحياة العملية التي يثبت فيها المتدرب الخريج كفاءته واستحقاقه لشهادته العلمية، والإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه.

من جانبه أفاد عميد الكلية صالح الرزيحان بأن الكلية أخذت على عاتقها تزويد المتدربين بالمعارف والعلوم والمهارات وإعدادهم لتحمل المسؤولية والنجاح في ميادين العمل بكل اقتدار، منوها بجهود المدربين الذين حملوا على عاتقهم أمانة التدريب وبذلوا جهودهم لإيصال الخبرات و كل ما يفيد المتدربين.

بدوره أفاد المدرب فهد الصالح، بأن أقسام وتخصصات الخريجين في برنامج البكالوريوس ضمت تخصصات (تقنية الأعمال - الأمن السيبراني - هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية - تقنيات محاسبية)، وفي برنامج الدبلوم فتمثلت في تخصصات (تقنيات الأعمال المكتبية - تقنيات محاسبية - تقنية البرمجة و تطوير الويب - تقنية شبكات الحاسب - تقنية التبريد و تكييف الهواء - تقنية الصيانة الميكانيكية - تقنية المحركات و المركبات).