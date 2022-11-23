شكرا لقرائتكم خبر 1860 طالبا وطالبة يحصدون جوائز مسابقة بيبراس للمعلوماتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، فوز 1860 موهوبا وموهوبة بجوائز مسابقة بيبراس موھبة للمعلوماتية 2022، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، إذ حصد 268 طالبا وطالبة الميدالية الذهبية، و543 طالبا وطالبة الميدالية الفضية، و1049 طالبا وطالبة الميدالية البرونزية.

وقدمت الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع، التهاني للفائزين والفائزات وأولياء أمورهم وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، متمنية لهم استمرار التفوق والنجاح بعد فوزهم في تحدي بيبراس، الذي يعد بوابة الترشيح والانضمام للمنتخب السعودي للمعلوماتية، وتمثيل المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي.

وأوضحت الهزاع أن «موهبة» تعمل على تمكين الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، وتحقيق شغفهم لبناء جيل المستقبل، والإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030»، مؤكدة أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول إلى برامج موهبة المتعددة.

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لموهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، في كلمة ألقاها خلال حفل إعلان النتائج، أن المسابقات الدولية التي تقام محليا، وتنفذها موهبة، يسبقها الكثير من الإعداد من خلال المحتوى الذي تقدمه للمشاركين، من خلال موقعها الالكتروني، والاختبارات التجريبية التي ترفع قدرات الطلاب وتثري مواهبهم.

وبين أن المملكة انضمت لمسابقة بيبراس عام 2018 كمراقب، ليتم في العام التالي 2019 إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة في المدارس، بمشاركة 73 مدرسة فقط، وفي عام 2020 تم إطلاق المسابقة بنسختها الرسمية.

من جهة أخرى ترعى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) كراع أساسي، النسخة الـ69 من مؤتمر الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين (NAGC22)، والذي تقام فعالياته في ولاية إنديانا الأمريكية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 2000 شخص من مختلف أنحاء العالم من المهتمين والداعمين للأطفال ذوي القدرات العقلية الفائقة.

مسابقة بيبراس:



أعداد المسجلين 38,041

طالبا وطالبة 34,843 من السعوديين

خاض الاختبار منهم 35,743

3,198 طالبا وطالبة من 50 جنسية

الجوائز:

الميدالية الذهبية 268طالبا وطالبة

الميدالية الفضية 543 طالبا وطالبة

الميدالية البرونزية 1,049 طالبا وطالبة