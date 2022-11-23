مناقشة حلول نشر المجلات العلمية بعد الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بوحدة المجلات العلمية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في مستشفى طب الأسنان أمس، الملتقى الثاني لوحدة المجلات العلمية بعنوان «النشر بعد الجائحة: الفرص والتحديات» بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ. ويهدف الملتقى إلى عرض تجارب أفضل المجلات العلمية وإيجاد حلول لمشاكل النشر بعد الجائحة، وإلقاء الضوء على خلافات النشر الدولية. ويضم الملتقى ثلاث جلسات علمية، جلستين علمية مخصصة لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة باللغة الإنجليزية، وجلسة لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة باللغة العربية، إلى جانب معرض مصاحب يتيح لرؤساء تحرير المجلات تسليط الضوء على إنجازاتهم والتعريف بمجلاتهم وآلية النشر فيها. ويضم الملتقى ثلاث جلسات علمية، جلستين علمية مخصصة لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة باللغة الإنجليزية، وجلسة لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة باللغة العربية، إلى جانب معرض مصاحب يتيح لرؤساء تحرير المجلات تسليط الضوء على إنجازاتهم والتعريف بمجلاتهم وآلية النشر فيها.

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