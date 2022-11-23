جامعة المؤسس في المؤتمر العالمي للشراكات المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جامعة الملك عبدالعزيز في المؤتمر العالمي للشراكات المستدامة، الذي تنظمه وزارة التعليم اليوم وغدا تحت شعار «البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر»، من أجل إبراز أهم المنتجات والبرامج البحثية والشراكات الاستراتيجية وبراءات الاختراع.

وتسعى الجامعة خلال المؤتمر إلى عقد 11 اتفاقية، 3 منها مع جامعات دولية، و8 مع جامعات وجهات محلية، فيما تستعرض 19 براءة اختراع، و18 منتجا بحثيا، كما جدولت 5 ورش عمل لباحثين وأعضاء هيئة تدريس من الجامعة خلال يومي المؤتمر.

ويأتي المؤتمر ضمن مبادرات وزارة التعليم التي تهدف إلى توجيه البحث والابتكار لخدمة القطاع الصناعي والتنموي والاقتصادي، ولتتجير الابتكارات والتقنيات الموجودة في الجامعات لاستثمارها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وستطلق خلال المؤتمر مبادرة شراكات البحث والابتكار المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.