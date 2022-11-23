شكرا لقرائتكم خبر جامعة المؤسس في المؤتمر العالمي للشراكات المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسعى الجامعة خلال المؤتمر إلى عقد 11 اتفاقية، 3 منها مع جامعات دولية، و8 مع جامعات وجهات محلية، فيما تستعرض 19 براءة اختراع، و18 منتجا بحثيا، كما جدولت 5 ورش عمل لباحثين وأعضاء هيئة تدريس من الجامعة خلال يومي المؤتمر.ويأتي المؤتمر ضمن مبادرات وزارة التعليم التي تهدف إلى توجيه البحث والابتكار لخدمة القطاع الصناعي والتنموي والاقتصادي، ولتتجير الابتكارات والتقنيات الموجودة في الجامعات لاستثمارها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
وستطلق خلال المؤتمر مبادرة شراكات البحث والابتكار المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة المؤسس في المؤتمر العالمي للشراكات المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.