وزراء وصناع قرار يناقشون مستقبل البحث والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 150 وزيرا وصانع قرار، وتحت شعار «البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر»، تنظم وزارة التعليم اليوم وغدا في الرياض «مؤتمر الشراكات المستدامة»، وهو المؤتمر العالمي الأول من نوعه في المملكة، وتسعى الوزارة من تنظيم المؤتمر إلى دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، ودعم مؤشرات المملكة عالميا في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية.

ويستهل المؤتمر فعالياته اليوم بكلمة لوزير التعليم يوسف البنيان، وجلسة افتتاحية للوزراء حول التكامل والشراكات المستدامة، حيث سيشارك في الجلسات عدد كبير من القيادات على المستويين المحلي والدولي، منهم وزراء الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط،، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ورئيس رولز رويس الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، والمؤسس الشريك لشركة فيجن هايبرلوب، والرئيس التنفيذي لشركة كلاريفيت، ومدير إدارة المنتجات العالمية في بيتني بووز، وكبير العلماء من شركة موديرنا، وكبير العلماء الطبيين في مايكروسوفت، والمدير التنفيذي ورئيس الابتكارات الناشئة في أسترازينيكا.

ويسلط المؤتمر الضوء على البحث والابتكار في تطوير الصناعات والصناعات العسكرية ومنظومة الرعاية الصحية والطاقة والتحول الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتتجير المخرجات البحثية، والدور المهم للجامعات السعودية في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى استعراض أفضل النماذج الدولية لدعم التوجهات الوطنية للبحث والابتكار، وإبراز القدرات البحثية والابتكارية للجامعات، وتحديد فرص التعاون المشترك بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، وكذلك استعراض المشاريع الكبرى والمبادرات ذات الأولوية الوطنية، ومبادرة السعودية الخضراء، والحج والعمرة، والأمن الغذائي.

المشاركون







100قطاع صناعي وتنموي



1000منتج ابتكاري يعرض



40 جامعة وكلية سعودية



150 وزيرا وصانع قرار



الفعاليات الرئيسة





25جلسة حوارية ومحاضرة رئيسة



40ورشة عمل متخصصة



150 متحدثا



تجمعات الابتكار



حلقات نقاش متنوعة



الاهداف:





دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية



تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية



تحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الاولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها



دعم مؤشرات المملكة عالميا في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية



فعاليات مصاحبة