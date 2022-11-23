خارطة طريق لتنمية مهارات الطفل القيادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتشكل غالبية سمات شخصية الطفل خلال السنوات الخمس الأولى من عمره، مما يتيح للأسرة أن تنمي جوانب شخصية طفلها القيادية. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 80% من بناء الوعي يبدأ في السنوات الأولى.

وحدد مجلس شؤون الأسرة 3 طرق عدت خارطة طريق لتنمية مهارات الطفل القيادية، منها تعويده على إنجاز المهام بمفرده. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل ترصد «مكة» أبرز المجالات لجهود المملكة في تنمية وحماية الطفل، وتتضمن تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد انضمام المملكة للاتفاقية عام 1995، وإقرار نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وتطبيق السياسات الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل سن 15 في الحد الأدنى، وكذلك تجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء.

كما تشمل تلقي بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل على الرقم 1919، والتعاون مع برنامج الأمان الأسري في تفعيل خط مساندة الطفل 116111، وتنفيذ استراتيجية احتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة، إلى جانب توفير الرعاية والإعانة للأطفال ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.

طرق تنمية مهارات الطفل







القدوة الحسنة من الوالدين



تشجيع الطفل على القراءة



التعويد على إنجاز المهام بمفرده



الصفات التي يتميز بها القائد