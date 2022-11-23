الموافقة على جدول المقابل المالي للفحص الدوري للمركبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.

كما أقر نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

وفي مستهل الجلسة نوه المجلس بما توليه المملكة من الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، والاستمرار في الدور المحوري الذي تتولاه من خلال منظومة العمل التشاركي على مستوى العالم؛ بما يسهم في ترسيخ ركائز التنمية والتقدم والازدهار في شتى الميادين.

مكانة اقتصادية مرموقة

وتطرق المجلس في هذا السياق إلى مخرجات قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في جمهورية إندونيسيا، وما جسدته مشاركة المملكة التي رأس وفدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تعزيز لمكانتها المرموقة والمهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وإسهامها من خلال هذه القمة في دعم الجهود المبذولة في مواجهة التحديات الدولية؛ لا سيما ما يتصل بالوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، معربا عن التطلع بأن تسهم النتائج الإيجابية التي توصل إليها القادة في توطيد التعاون وزيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

لقاءات مثمرة

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس أشاد بنتائج زيارتي ولي العهد لجمهورية كوريا ومملكة تايلند، وما أكدته مباحثاته مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة في الدفع بها إلى آفاق جديدة وواعدة؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث.

وكذلك ما شهدته الزيارتان من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي، والتوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر والطاقة والسياحة ومنع ومكافحة الفساد وإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.

مؤشر الحكومة الرقمية

وعد المجلس حصول المملكة على المرتبة الثالثة عالميا والأولى إقليميا في بيانات مؤشر الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، تتويجا للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية ضمن مبادرات وبرامج التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) من خلال تقديم خدمات متقدمة عبر منتجات رقمية ذات جودة عالية تدعم بيئة الأعمال ومسيرة الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته دوليا.

فوز المنتخب

وهنأ المجلس بعثة منتخب المملكة لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العالم 2022م المقامة حاليا في دولة قطر، بمناسبة فوزه على نظيره الأرجنتيني، راجيا بأن يواصل المنتخب مشواره في البطولة بالروح والعزيمة أنفسهما اللتين عرف بهما أبناء الوطن، ومقدما الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهانٍ وتبريكات بهذا الفوز.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للفضاء، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «سابقا»، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:







تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة ومنغوليا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الخارجية وشؤون السنغاليين في الخارج لجمهورية السنغال.



تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في المملكة وقطر للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.



مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.



اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي.



مذكرتي تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في كل من: جمهورية السودان وجمهورية جيبوتي.



مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.



يكون اليوم (الثالث والعشرون) من مارس من كل عام، يوما للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة.



نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.



جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.



ترقيات: