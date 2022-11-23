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القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بإعادة انتخابه

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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