القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بإعادة انتخابه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.