استعراض آخر المستجدات في طب الأطفال حديثي الولادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستعراض آخر المستجدات في طب حديثي الولادة، بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي السنوي الـ21 للجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة لذوي الاختصاص من الأطباء والمختصين وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض.

وتضمن المؤتمر جلسات قدمها مختصون من المملكة والولايات المتحدة وكندا، بهدف إطلاع أطباء وطبيبات الأطفال على آخر الأبحاث والممارسات الطبية المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة، ناقشت أهم المعوقات والحلول العلمية المبنية على البراهين، إلى جانب استعراض آخر الأبحاث والدراسات العلمية.

وصاحب المؤتمر ورش عمل مختصة، ومعرض مصاحب يبرز آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال الأجهزة المستخدمة في العناية بالأطفال حديثي الولادة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن محمد النمري إلى أهمية المؤتمر الطبي وما يتناوله من جديد في طب الأطفال حديثي الولادة، مبينا أنه جرى اعتماد المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 32 ساعة تدريب طبي مستمر لجميع المشاركين من الأطباء. يذكر أن الجمعية غير ربحية وتعمل تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعنى بتسهيل خدمات حديثي الولادة في المملكة من خلال التميز في الممارسة والتعليم والبحث والتطوير المهني.