تدريب 126 مسرحيا على الاحترافية وتطوير المهارات

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وعد البازعي برنامج المحترف المسرحي تجربة مركزة ومكثفة لصقل الموهبة واكتشاف الفرص من خلال التغذية المعرفية والتجارب العملية، حيث مزج بين الحرفة والتدريب لتنمية القدرات البشرية، وهو خطوة ضمن رحلة في تأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل مباشرة في المسرح»، موضحا أن ثمرة البرنامج تتجسد في مجموعة أعمال مسرحية من تنفيذ المتدربين، وبدعم كامل من الهيئة.وقدم البرنامج التدريبي الخاص بـ «المحترف المسرحي» بقيادة الفنانة المسرحية القديرة نضال الأشقر، محتوى علميا وتطبيقيا بمستوى عال من الجودة المهنية، بمشاركة فريق من الأكاديميين المختصين في المهارات الحركية والصوتية والأدائية، الذين يعدون نخبة من المدربين المحترفين وذوي الخبرة الطويلة في مجال التدريب المسرحي.
واستمر البرنامج على مدى ثلاثة أشهر على التوالي في ثلاث مدن (الرياض ، الدمام ، جدة)، فيما يندرج تحته البرنامج مستويين للمحترفين والمبتدئين، نفذ كل مستوى على مدار 14 يوما مشتملا على 48 ساعة تدريبية، وبمعدل أربع ورش تدريبية مختلفة لكل مسار وبموضوعات مختلفة، تشمل: الممثل والغرض المسرحي، الصوت البشري، الممثل والقناع، وورشة إعداد الممثل.
برنامج «المحترف المسرحي»:
يستهدف الممارسين الحاليين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجالات:
- الأداء الجسدي والتعبيري بالوجه والصوت.
- التوعية بمفهوم القناع المسرحي.
- التدرب على كيفية توظيفه وتطوير استخداماته.
- تعزيز ثقة المتدربين بأنفسهم وقدراتهم من خلال تطوير الأداء الصوتي.
- الوصول إلى سلوك احترافي مثالي أثناء التمثيل.
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